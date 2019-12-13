МИД Украины направил ноту протеста РФ после доставки гумпомощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту протеста в связи с доставкой очередной партии гуманитарной помощи для населения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается 12 декабря на официальном сайте ведомства.

Министерство обвинило Россию в нарушении законодательства Украины и уточнило, что доставка гумпомощи должна осуществляться через контролируемые Украиной пограничные пункты пропуска.

МИД Украины потребовал от России «неуклонно придерживаться своих международных обязательств», а также двусторонних договоров, в которых «прописаны модальности» доставки гуманитарных грузов.

8 ноября МЧС России проинформировал об отправке в Донбасс 93-й по счету колонны с гуманитарной помощью.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса на постоянной основе с августа 2014 года. В свою очередь, украинская сторона неоднократно называла данные действия контрабандой.