Эстония пригласила Лаврова на празднование юбилея Тартуского договора

Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову приглашение посетить Эстонию 2 февраля по случаю празднования 100-летия Тартуского мирного договора.

Рейнсалу рассказал, что послал приглашения главам внешнеполитических ведомств нескольких стран, в том числе и Лаврову.

«Подписание Тартуского мирного договора было для эстонской дипломатии ключевым событием, и так как второй стороной договора была Советская Россия, то, естественно, я послал приглашение и представителю страны-правопреемницы», — сказал Рейнсалу порталу DELFI.

Он также уточнил, что вопрос о ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией подниматься не будет, поскольку речь идет об участии в торжественном вечере-концерте. Кроме того, Рейнсалу не стал гадать, примет ли предложение министр иностранных дел России, подчеркнув, что «приглашающие пригласили».

В ноябре Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации пограничных соглашений с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору. Также он призвал президента страны Керсти Кальюлайд не ехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению эстонских властей, в руках России находится 5,2% территории Эстонии — это Ивангород и часть Печорского района Псковской области. Согласно Тартускому договору, подписанному 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после вхождения страны в СССР территории отошли РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

В феврале Рейнсалу заявил, что считает пребывание своей страны в составе Советского Союза оккупацией, которая нанесла ущерб, и потребовал, чтобы Россия как правопреемница СССР компенсировала эти потери.

В свою очередь, 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности передачи Эстонии российских территорий.