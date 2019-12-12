Минкомсвязь предложила ввести госконтроль СП «большой четверки» по 5G

В Минкомсвязи России предложили рассмотреть возможность введения механизма «золотой акции» для государственного контроля совместного предприятия (СП) «большой четверки» сотовых операторов по развитию 5G в случае передачи им частотного ресурса без конкурса. Об этом 12 декабря рассказал замглавы министерства Олег Иванов.

Из-за нехватки частот для 5G, полагают в министерстве, операторам придется эксплуатировать единую инфраструктуру в рамках СП.

«Пока мы должны предусмотреть возможности, когда спектра будет достаточно, когда разовьется инфраструктура, она свои задачи выполнит», — цитирует замминистра ТАСС. По его словам, государство хотело бы контролировать процесс закладывания возможностей разделения инфраструктуры.

«Поэтому я предлагаю рассмотреть возможность, например, «золотой акции» или каких-либо других форм контроля государства над этим совместным предприятием. Думаю, что это будет обсуждаться», — сказал замглавы ведомства.

Накануне стало известно о подписании ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» соглашения о намерениях для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Деятельность предприятия направят на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G.