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Более 400 псковских детей-сирот обрели семью благодаря видеопаспортам

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В Псковской области 405 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи благодаря проекту видеопаспортов. Об этом рассказала руководитель комитета по социальной защите региона Ольга Евстигнеева.

Проект реализуется с 2010 года, в общей сложности было создано 482 видеопаспорта детей-сирот, сообщает Псковская лента новостей. «В результате благодаря видеороликам 405 детей устроены в семьи», - отметила Евстигнеева.

В целом по России число воспитанников детских домов в 2019 году составило 43,7 тыс. человек, что на 46% ниже показателей 2015 года.

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