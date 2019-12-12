Более 400 псковских детей-сирот обрели семью благодаря видеопаспортам

В Псковской области 405 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи благодаря проекту видеопаспортов. Об этом рассказала руководитель комитета по социальной защите региона Ольга Евстигнеева.

Проект реализуется с 2010 года, в общей сложности было создано 482 видеопаспорта детей-сирот, сообщает Псковская лента новостей. «В результате благодаря видеороликам 405 детей устроены в семьи», - отметила Евстигнеева.

В целом по России число воспитанников детских домов в 2019 году составило 43,7 тыс. человек, что на 46% ниже показателей 2015 года.