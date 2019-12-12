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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

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Фото: ТАСС/Zuma
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Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании. Он удалился для принятия решения, постановление будет принято позже, сообщает в четверг, 12 декабря, «РИА Новости».

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Прения сторон в ходе процесса длились четыре дня. Стороны представляли свои аргументы и доказательства. «Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют», — объяснил представляющий интересы России юрист.

Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation. Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Москвой Киеву кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. РФ успела из этой суммы выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.

Украина выплачивала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года новое правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком не наложило соответствующий мораторий на выплаты. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об отказе возвращать России долг, назвав его «политическим кредитом».

В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление.

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