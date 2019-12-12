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Художественную галерею построят в Перми к юбилею города

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Губернатор Прикамья Максим Решетников определился со сроками строительства Пермской художественной галереи. Музей возведут не позднее 2023 года, то есть к 300-летнему юбилею Перми. Финансирование проекта стоимостью 4,8 млрд рублей будет осуществляться из региональной казны.

Здание художественной галереи должно разместиться на площадке бывшего завода имени Шпагина в Перми, сообщает ИА «Ура.ру». Площадь нового культурного учреждения составит 16 тыс. кв. м. Ранее планировалось начать строительные работы в конце октября, в новом постановлении значится 2020 год.

Коллекции Пермской художественной галереи включают около 50 тыс. произведений изобразительного искусства с древнейших времен до современности.

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