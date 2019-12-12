Берег озера Мутное благоустроят в Брянске по просьбам жителей

Строительство дороги Брянск-I–Брянск-II ведется в круглосуточном ежедневном режиме. Горожан обеспокоила судьба озера Мутного, так как новая трасса близко подошла к популярному месту отдыха. Подрядчик подтвердил готовность сделать съезд к озеру, выполнить рекультивацию и благоустройство территории. Мэр Брянска Александр Макаров дал указание разработать проект.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, на объекте работают около 100 экскаваторов, бульдозеров, катков и не менее 70 самосвалов, подвозящих песок для сооружения защитной дамбы. Общая протяженность дороги составит 5,4 км, пишет интернет-газета «Брянские новости».

На месте будущего моста через Снежеть начались земляные работы по устройству свайного поля. 200 из 400 свай уже завезены.