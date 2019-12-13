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Юридический форум прошел в Москве

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Фото: Степан Рудаков
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Эпоха глобальных перемен ставит вызовы перед мировым сообществом, с которыми можно справиться только сообща. Этот вопрос обсудили представители юридической общественности разных стран на международной конференции «Современное государство в эпоху глобальных трансформаций».

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Форум прошел в Москве под эгидой Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона. В мероприятии также приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Ассоциации юристов России Владимир Плигин и др. Всего на конференцию в День Конституции РФ собралось более 100 юристов из 13 стран Европы, Азии и СНГ.

В ходе форума Бастрыкин отметил памятными медалями в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наиболее выдающихся членов Ассоциации — как представителей России, так и зарубежных стран. Первым памятный знак вручили главе форума, профессору Ильгаму Рагимову.

По мнению Рагимова, у государства как «уникального социального организма» постоянно находящегося в развитии, появляются все новые и новые функции. «Например, сейчас одна из самых актуальных функций государства — это борьба с терроризмом», — сказал он и добавил, что эта проблема появилась недавно и стала «особенно актуальна для стран постсоветского пространства».

По словам Ильгама Рагимова, из-за глобальных процессов, изменяющих весь мир, возникает множество межгосударственных проблем, которые необходимо решать в сотрудничестве с другими странами.

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