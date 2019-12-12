Липецкая область ведет торговлю с 88 странами мира

Внешнеторговый оборот Липецкой области за 11 месяцев 2019 года составил $3,4518 млрд. При этом на экспорт приходится $2,9869 млрд. Торговые связи поддерживались с 88 странами.

Торговля с государствами дальнего зарубежья обеспечила 97% объема внешнеторгового оборота, ближнего зарубежья — 3%, отмечает GOROD48. Основу экспорта (81,6%) составили черные металлы ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Среди импорта преобладали технологическое оборудование и запасные части к нему (39,4% от общего объема).

Ранее стало известно, что товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 32%. Как заявил глава региона Глеб Никитин, за январь–август объем экспорта составил $3 млрд.