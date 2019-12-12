Тело погибшего обнаружили на месте пожара на «Адмирале Кузнецове»

Один человек погиб в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом 12 декабря сообщили ТАСС в экстренных службах.

«На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе Северного флота отметили, что военный-контрактник «погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений».

Пропавший офицер «с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия», приводит слова пресс-службы агентство.

Отмечается также, что аварийно-спасательные команды не прекращали поиск военнослужащих с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления.

До этого сообщалось о 12 пострадавших и трех пропавших без вести.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области ранее в этот же день. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, во время сварочных работ искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, что послужило причиной возгорания. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

В пресс-службе Северного флота рассказали о том, что двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар, получили ожоги дыхательных путей. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» под личный контроль взял глава Минпромторга России Денис Мантуров. В пресс-службе ведомства сообщили, что решение об участии министерства в расследовании инцидента будет приниматься после ликвидации пожара. Тогда же будет производиться оценка ущерба.

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по факту возгорания на авианосце по статье о нарушении правил безопасности. По данным ведомства, крейсер в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт. По предварительным данным, при проведении сварочных работ произошло возгорание.