Прямой эфир

Переработку пластика организуют в колониях Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный инспектор по охране окружающей среды Ульяновской области Гульнара Рахматулина встретилась с представителями УФСИН по региону и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Планируется запустить площадку для глубокой переработки вторсырья. Она расположится на территории исправительных колоний. Переработанный пластик будут использовать для производства товаров народного потребления, пишет 1ul.ru. На встрече договорились организовать экскурсию для сотрудников УФСИН по мусоросортировочным комплексам, чтобы они могли познакомиться с процессом.

В октябре сообщалось о том, что в России намерены поэтапно избавляться от пластика, и к 2024 году перестать продавать пластиковые пакеты в магазинах. Ранее организация Greenpeace обнародовала итоги проверок уровня загрязнения пластиком прибрежных территорий в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Starbucks откажется от пластиковых соломинок для напитков в Японии
Ученые рассказали о количестве пластика в рационе белых медведей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019