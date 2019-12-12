Переработку пластика организуют в колониях Ульяновской области

Главный инспектор по охране окружающей среды Ульяновской области Гульнара Рахматулина встретилась с представителями УФСИН по региону и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Планируется запустить площадку для глубокой переработки вторсырья. Она расположится на территории исправительных колоний. Переработанный пластик будут использовать для производства товаров народного потребления, пишет 1ul.ru. На встрече договорились организовать экскурсию для сотрудников УФСИН по мусоросортировочным комплексам, чтобы они могли познакомиться с процессом.

В октябре сообщалось о том, что в России намерены поэтапно избавляться от пластика, и к 2024 году перестать продавать пластиковые пакеты в магазинах. Ранее организация Greenpeace обнародовала итоги проверок уровня загрязнения пластиком прибрежных территорий в России.