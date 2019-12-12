Трамп удивлен отсутствием европейской помощи Украине

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Европы. Об этом глава Белого дома написал в четверг, 12 декабря, на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, Украине всегда помогают США. «Я постоянно задаю вопрос: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду», — отметил он, не уточнив, что именно имеет в виду под «выгодой».

10 декабря сообщалось, что оборонный бюджет США на 2020 финансовый год в размере $738 млрд включает в себя помощь Киеву на сумму $300 млн.

8 декабря стало известно, что администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, борются ли в стране с коррупцией.

После госпереворота в 2014 году Украина активизировала военное сотрудничество с Вашингтоном. Американцы приступили к военной помощи Киеву сразу после начала силовой операции в Донбассе. В июне этого года сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине, в том числе на покупку летального оружия.