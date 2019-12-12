Рождественский бал в стиле XIX века пройдет в Самаре

В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки 25 декабря состоится Рождественский бал. Это будет заключительное мероприятие в рамках проекта для старшего поколения «Золотая осень».

Подготовка к событию включала цикл творческих встреч с деятелями хореографического искусства и кинопоказы, передает НИА «Самара». Участники тренировали движения полонеза, падеграса, вальса-контрданса и других салонных танцев, посетили мастер-класс по изготовлению бальных аксессуаров, которые можно будет увидеть на Рождественском балу.

Для посетителей обязателен дресс-код, предусматривающий наличие элементов бальных нарядов XIX века: декольте и перчатки, шлейф или оборка, рукава в виде буфов, прически или головные уборы, маски и т.д.