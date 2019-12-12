Охрану лесов усилили в Калужской области перед Новым годом

В Калужской области в преддверии новогодних праздников усилили охрану лесов. Увеличено количество рейдов и патрулирование, в том числе совместно с органами внутренних дел.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии области, в соответствии с лесным законодательством, заготовка хвойных для новогодних праздников является предпринимательской деятельностью. В период с 4 по 16 декабря будут заключены 12 договоров купли-продажи, пишет газета «Весть».

Незаконная заготовка может грозить штрафами. Для физических лиц его размер составляет от 3 тыс. рублей, для юридических – от 200 тыс. рублей. В случае, если причиненный ущерб превышает 5 тыс. рублей, материалы дела передаются в прокуратуру и органы внутренних дел.

9 декабря сообщалось, что в Калужской области многодетные семьи смогут бесплатно получить новогодние елки. Раздача деревьев будет проходить в Обнинске.