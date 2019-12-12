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Президиум для совещаний создадут в Липецкой области

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В Липецкой области появится новый совещательный орган — президиум. Соответствующие поправки в закон «О системе исполнительных органов государственной власти» приняли депутаты Липецкого областного совета на очередной сессии.

Как сообщает ИА «Абирег», совещательный орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы политической, экономической и социальной жизни региона. Состав президиума будет формировать лично губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, решением депутатов создан отдел протокола главы администрации.

Народные избранники также одобрили решение о преобразовании структуры администрации. Управления по развитию малого и среднего бизнеса и экономики теперь объединены в одно ведомство — управление экономического развития. В ведение управления внутренней политики переданы функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

По информации вице-спикера областного совета Владимира Загитова, предполагается оптимизация количества сотрудников, «но она пройдет безболезненно». Часть сотрудников выйдет на пенсию за выслугу лет, некоторым предложат свободные вакансии, отметил чиновник.

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