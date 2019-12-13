Каждая третья женщина получала авторские подарки

Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина получали авторские подарки. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного платформами монетизации авторского контента Boosty.to и ResearchMe, имеющегося в распоряжении «Известий».

Большинство россиян (82%) готовы дарить и получать творческие подарки: украшения, картины, одежду, стихи или видеопоздравления. При этом женщины к подобным презентам относятся лояльнее мужчин (86% против 79%). А молодежь отдает предпочтение им чаще, чем старшее поколение. Треть респондентов считает, что лучше всего, когда авторский подарок сделан самим дарителем. Остальные же готовы доверить это профессионалам.

Каждый второй опрошенный в возрасте до 34 лет дарил украшения ручной работы, а авторские портреты, фильмы-поздравления и одежду с принтами молодежь дарит вдвое чаще, чем более возрастные люди. Среди тех, кто получал когда-либо авторские подарки, каждая четвертая женщина получала стихи. Подобный подарок получили только 10% мужчин. При этом стихи предпочитают дарить старшее поколение. Персональный комикс чаще всего получали респондента в возрасте до 24 лет.

В качестве подарка, который люди могли бы подарить на Новый год, в первую очередь рассматривают украшения или аксессуары ручной работы. На втором месте по популярности — кастомные предметы одежды. Самым универсальным подарком к новому году оказалось видеопоздравление. О нем задумываются каждый четвертый мужчина и каждая четвертая женщина.

Авторские подарки респонденты планируют дарить второй половинке, родителям, детям и друзьям. При этом рейтинг самых ожидаемых подарков почти полностью совпадает с тем, что люди собираются дарить. В среднем опрошенные готовы подарить 4,35 тыс. рублей на изготовление авторского подарка. А 32% мужчин и 17% женщин потратят более 5 тыс. рублей.

Ранее, 11 декабря стало известно о том, что большинство российских детей просят в подарок на Новый год гаджеты. Подарить технику или электронику своему ребенку планирует каждый четвертый россиянин.