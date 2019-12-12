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Жителю Тверской области вынесли приговор за 37 срубленных елей

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Ржевский городской суд Тверской области вынес приговор мужчине, который вырубил в лесу 37 елей. Ущерб составил более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в мае этого года подсудимый вырубил деревья общим объемом 80,16 кубометров в Чертолинском лесничестве. При этом разрешения на рубку леса у него не было, пишут «Тверские ведомости».

При вынесении приговора суд учел пожилой возраст подсудимого, его признание вины и раскаяние, а также состояние здоровья. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок два года с испытательным сроком на три года.

12 ноября сообщалось, что в Омской области вынесли приговор группе «черных лесорубов». Им удалось вырубить свыше 3 тыс. кубометров древесины, сумма ущерба превысила 13 млн рублей.

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