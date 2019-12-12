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Браконьера задержали за убийство пяти животных в Калужской области

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В Фрезиковском районе Калужской области в ходе рейда выявили браконьера, который незаконно застрелил двух лосей, двух оленей и косулю. Подозреваемый скрылся, но позже был задержан в Калуге.

Как сообщает пресс-служба УМВД Росси по Калужской области, сотрудник ведомства совместно с егерями объезжали охотничьи угодья в ночное время, когда заметили «УАЗ». На требование остановиться и предъявить документы водитель ответил отказом и попытался уехать, пишет газета «Весть».

В ходе преследования браконьер сбросил тушки животных, потерял управление и столкнулся с машинами рейдовой группы. Затем он покинул машину и скрылся в лесу. Его удалось задержать на съемной квартире в Калуге.

По информации пресс-службы регионального УМВД, подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний житель Тульской области. Сумма причиненного им ущерба оценивается в 320 тыс. рублей.

В конце ноября в Таборинском районе Свердловской области браконьер напал на преследовавших его егерей. Один из мужчин скончался на месте, второй был госпитализирован.

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