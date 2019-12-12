Карантин по бешенству отменили в двух районах Саратовской области

В двух районах Саратовской области с 10 декабря отменили карантин по бешенству. Соответствующие постановления подписал губернатор региона Валерий Радаев.

Речь идет о территории вокруг дома 20 по улице Мира в Ленинском районе Саратова, а также селе Квасникова Энгельсского района. В первом случае карантин был введен из-за павшей от бешенства лисы, во втором — из-за кота, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Решение о снятии карантинных мер было принято после всех мероприятий по ликвидации очагов болезни.

В лабораторных условиях подтвердить факт заболевания бешенством можно при анализе биоматериалов из головного мозга. При встрече с животным факт заболевания можно заподозрить по расфокусированному взгляду, пене изо рта, параличу мышц, также у животного может кардинально меняться характер.