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Автолавки побывают в сотне деревень Нижегородской области

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В Нижегородской области началась реализация проекта «Автолавки и село». Магазины на колесах побывают в сотне деревень, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как заявил глава области Глеб Никитин, проект поможет обеспечить удаленные и малочисленные населенные пункты качественной и свежей продукцией. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

По словам губернатора, десять муниципалитетов получили субсидии в размере 1,5 млн рублей. Они пойдут на компенсации предпринимателям за покупку техники и оборудования.

В 2020 и 2021 годах в рамках проекта планируют выделить еще 15 млн рублей. Глава региона отмечает, что это лишь одна из профильных мер поддержки.

В конце ноября сообщалось, что с 1 января 2020 года сельское поселение Новинки станет частью Нижнего Новгорода. Соответствующий закон приняли в двух чтениях депутаты законодательного собрания региона.

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