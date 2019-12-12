Глава сельсовета в Астраханской области присвоил праздничную атрибутику

В Астраханской области в отношении главы Седлистинского сельсовета Икрянинского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и присвоения денежных средств. Следователи считают, что в ноябре — декабре 2017 года чиновник похитил денежные средства, выделенные на покупку техники для нужд муниципалитета.

В декабре 2017 и декабре 2018 годов подозреваемый не поставил на баланс и забрал себе праздничную атрибутику, полученную от двух бизнесменов по муниципальным контрактам, сообщает «Астрахань 24».

Ранее в Амурской области был задержан глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района. Его обвиняют в получении взятки от местного предпринимателя в размере 200 тыс. рублей.