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Первая в Крыму модельная библиотека открылась в Керчи

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Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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В Керчи состоялось открытие первой в Республике Крым модельной библиотеки. Проект реализован в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Модельную библиотеку создали на базе Керченской центральной детской библиотеки им. В. Дубинина. В ней появилась возможность проводить различные мастер-классы, кинолекции, уроки информатики и литературно-музыкальные мероприятия, пишет ИА «Крыминформ».

Кроме того, из модельной библиотеки можно получить доступ к Национальной электронной библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Севастополя намерены развивать филиальную сеть Центральной библиотечной системы на Северной стороне. Учреждение, рассчитанное на взрослых, откроют на базе детской библиотеки.

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