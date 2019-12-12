Уголовное дело о крушении Boeing-737 в Казани в 2013 году направлено в суд. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Обвинительное заключение о катастрофе самолета авиакомпании «Татарстан» утвердил заместитель генпрокурора, сказано в сообщении.

«Бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — отметили в надзорном органе

Экс-главе межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации по Татарстану Шавкату Умарову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»), уточняет «Газета.ру».

Дело рассмотрит Лаишевский районный суд Татарстана.

Трагедия в международном аэропорту Казани произошла в ноябре 2013 года. Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» следовал регулярным рейсом № 363 из Москвы.

По предварительным данным, в Казани самолет стал заходить на посадку, однако, по неизвестной пока причине, пилоты решили идти на второй круг. При повторном заходе на посадку самолет врезался во взлетно-посадочную полосу носом и загорелся.

Пожарные быстро справились с огнем, однако никто из находившихся на борту Boeing не выжил.