Минкультуры поддержало идею объединения циркового училища с ГИТИСом

Государственное цирковое училище может войти в состав ГИТИСа. С таким предложением обратился к Министерству культуры РФ гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин, пишут «Известия» 12 декабря.

В Минкультуры данную инициативу поддержали.

Шемякин считает, что это может повысить престиж профессии и качество образования. В письме к ведомству он отмечает, что нынешние цирковые представления становятся шоу-проектами, объединяясь с другими видами искусств.

По его словам, в настоящее время востребованы программы с сюжетной линией и продуманной логикой развития событий. Подобные спектакли должны создаваться с помощью режиссеров, специалистов-сценографов и балетмейстеров.

Решить данную задачу можно с помощью синтеза Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (ГУЦЭИ) и ГИТИСа. Росгосцирк в случае объединения готов оказать финансовую, методическую и наставническую поддержку.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отмечает, что цирковые режиссеры наконец-то получат в свое распоряжение манеж, которого до сих пор нет в театральном вузе. Кроме того, еще одна очень важная история заключается в том, что артисты цирка, как и артисты балета, быстро заканчивают карьеру и ГИТИС предложит им дальнейшее движение по лестнице образования.

Отмечается, что такая схема уже опробована и функционирует в Японии, США и Финляндии, внедрена по многим сферам подготовки и в России. Там слияние образовательных учреждений началось еще в 1990-е годы XX века. Решение о слиянии крупных отраслевых образовательных учреждений разных ступеней облегчает подборку профессиональных кадров.

Идею оценили не только в Минкульте, но и деятели театрального и циркового искусства. В их числе народный артист РСФСР Евгений Майхровский, известный как клоун Май. Он полагает, что цирковое училище должно стать факультетом ГИТИСа, при этом предстоит большая работа по пересмотру педагогического состава.

Выпускник ГУЦЭИ, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов считает, что основным плюсом слияния с ГИТИСом станет повышение образовательного статуса цирковых выпускников.

Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша) — единственное в стране профессиональное цирковое учебное заведение. Более 90 лет оно готовит мастеров эстрады и цирка. Его выпускниками были Михаил Румянцев, Олег Попов, Леонид Енгибаров, Юрий Куклачев и многие другие.

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На арене театра: цирковое училище и ГИТИС ждет слияние