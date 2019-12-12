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Студент ВШЭ впал в кому на занятиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) в четверг, 12 декабря, впал в кому в аудитории вуза. Его доставили в реанимацию. Об этом сообщил источник в оперативных службах Москвы.

По его словам, в больницу доставили 20-летнего молодого человека, студента третьего курса ВШЭ. У приезжего из Екатеринбурга диагностировали кому неясной этиологии.

«Сокурсница пациента рассказала, что в аудитории вуза на улице Шаболовка он положил голову на стол и как будто уснул. Когда парня стали будить, он не просыпался, и тогда девушка вызвала скорую помощь», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова источника.

Врачи выясняют обстоятельства, которые привели юношу в состояние комы, передает НСН.

22 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге младенца госпитализировали в состоянии комы после употребления грибов.

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