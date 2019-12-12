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Британцы начали выкладывать в сеть фото с «голосующими» кошками

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Фото: соцсети
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На досрочных парламентских выборах в Великобритании зародилась новая традиция. Жители Соединенного Королевства публикуют в соцсетях фотографии с кошками возле участков для голосования, а не собак, как было приятно раньше.

Картинки отмечаются хештегом #catsatpollingstations («кошки на избирательных участках»). Фотографии делаются у входа, так как на самих участках снимать не разрешается, отмечает «РИА Новости».

Тренд на аналогичные фото с собаками появился в 2017 году. Первые фото с тегом #DogsAtPollingStations появились в мае, на местных выборах, к общебританскому голосованию в июне он стал настолько популярным, что в Twitter ввели иллюстрацию для него — силуэт собачки, раскрашенный в цвета британского флага. Кадры с другими животными (не только кошками, но и морскими свинками и даже ежами) тогда тоже встречались, но были значительно менее популярны, отмечает BBC News.

Ранее 12 декабря британский премьер Борис Джонсон пришел голосовать вместе со своим псом Диланом. Журналисты отметили, что его оппонент Джереми Корбин, который на тот момент еще не отдал свой голос, вряд ли возьмет на участок своего кота Эль Гато, так как ранее высказывался против появления с питомцами в общественных местах.

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