МИД РФ ответил на вопрос об участках разведения сил в Донбассе

Контактная группа обсудит, на каких участках будет происходить разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 12 декабря в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Эти вещи будут обсуждаться в рамках Минской контактной группы, заседание которой состоится 18 декабря», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие участки будут выбраны для разведения сил в соответствии с решением «нормандской четверки».

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этапы по разоружению, отводу войск и примирению сторон позволят вернуть Донбасс под контроль Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).