Боевые расчеты комплекса «Искандер» провели пуск ракеты

Боевые расчеты российского ракетного комплекса «Искандер» выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом 12 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 км, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования», — рассказали в пресс-службе.

После выполнения пуска расчеты отработали смену позиционного района. Мероприятия проводятся в рамках учений по плану заключительного этапа освоения комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

1 декабря ОТРК «Искандер» подключили к «военному интернету» — это позволит расчету установки получать готовое полетное задание в режиме реального времени и уже через минуту быть готовым атаковать цель.

25 ноября российская армия завершила процесс перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.