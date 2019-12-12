Замглавы нацбанка Украины рассказала о поступающих ей угрозах

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что получила SMS с угрозами. Финансист связала их с выполнением служебных обязанностей, о чем написала на странице в Facebook в четверг, 12 декабря.

По ее словам, SMS пришло на ее мобильный с неизвестного номера.

«После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о минировании соседнего дома», — продолжила Рожкова.

Сообщение о минировании оказалось ложным, но женщина полагает, что сообщивший о нем ошибся адресом.

«Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей», — заявила замглавы украинского регулятора.

Она опубликовала снимки сообщения, где ей рекомендуют в том числе «увезти детей». Рожкова написала заявление в правоохранительные органы.

В сентябре неизвестные сожгли дом экс-главы нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. По данным украинского портала «Обозреватель», речь идет о просторном жилом доме площадью 316 кв. м, который зарегистрирован на ее супруга.