Завод «Роснано» произведет башни для ветроустановок Siemens Gamesa

Дополнительную производственную линию для организации серийного производства башен для ветроустановок Siemens Gamesa запустила портфельная компания «Роснано» «Башни ВРС» в городе Таганроге Ростовской области. Об этом 12 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

«Башни ВРС» — совместное предприятие Windar Renovables S.L., АО «Роснано» и ПАО «Северсталь» по производству стальных башен для ветроэнергетических установок было запущено 12 декабря 2018 года. Оно стало первым в России производителем этого оборудования в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики.

До конца текущего года компания планирует изготовить более 10 изделий для Siemens Gamesa, а до конца 2020 года — более 85. За счет ввода новой производственной линии проектная мощность предприятия вырастет с 300 до 500 МВт ветрооборудования в год, рассказал представитель Windar «Интерфакс». Общие инвестиции в предприятие выросли до 1 млрд рублей.

Башни, произведенные в Таганроге, будут использоваться на ветропарках «Энел Россия», при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт в Ростовской области и Кольской ВЭС установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области, которые планируется запустить до конца 2020 и 2021 годов соответственно.

С конца 2018 года завод уже производит башни для ветроустановок другого лидера мировой ветроэнергетики — датской Vestas. Оборудование поставляется для проектов Фонда развития ветроэнергетики (созданного «Роснано» и ПАО «Фортум» на паритетной основе) с портфелем ветрогенерации в 1,8 ГВт.

«Мы гордимся, что в пул заказчиков наших башен вошел один из крупнейших мировых производителей ветроустановок — Siemens Gamesa. Это партнерство подтверждает, что качество нашей продукции соответствует международным требованиям к объектам возобновляемой энергетики», — заявил Петр Спиридонов.

По словам генерального директора Siemens Gamesa Даниила Соломонова, организация производства башен в Таганроге — часть программы компании по локализации производства ветряных турбин в России, а производство в Таганроге полностью отвечает требованиям компании.

Локализация ветроустановок разных типов означает, что Windar удалось обеспечить надлежащий трансфер технологий и создать универсальную платформу для производства башен, считает генеральный директор Windar Renovables S.L. Хусто Аседо.

Как сообщил управляющий директор УК «Роснано» Махмуд Буриханов, по лицензии Windar предприятие может поставлять башни также в страны СНГ и Центральной Азии. «Трансфер технологий состоялся, и мы подтвердили, что можем производить продукцию качественно. Это положительный сигнал для иностранных инвесторов — они могут приходить в Россию и опираться на существующие производственные ниши», — приводят его слова «Ведомости». Задача завода — приблизить себестоимость башен к европейскому уровню в горизонте 2–3 лет, считает Буриханов.

По мнению Дмитрия Горошкова, директора по работе с энергетическими компаниями «Северстали», вхождение в пул клиентов международной компании — хороший знак, это доказывает, что альтернативная энергетика востребована и ее доля в будущем будет только расти.

Имея в портфеле двух международных заказчиков, таганрогское предприятие планирует в 2020 году увеличить производство башен в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом, передает «Интерфакс». Гендиректор «Башни ВРС» Петр Спиридонов отметил, что завод обеспечен гарантированными заказами по 2024 год включительно, но открыт для сотрудничества и с новыми инвесторами в локализацию ветроэнергетики.