Один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом в Мурманске

В Мурманске на Верхне-Истринском шоссе столкнулись легковой отечественный автомобиль и автобус. Серьезно пострадал один человек.

Авария произошла 11 декабря в 23:35 в районе дома № 25. По предварительным данным, водитель «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус «МАЗ», сообщает ИА «Би-порт».

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадал водитель легковушки. С различными травмами он был госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.