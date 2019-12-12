В Одессе загорелся частный детсад

В частном детском саду в Одессе произошел пожар. По словам очевидцев, причиной мог стать взрыв генератора в подсобном помещении.

Детский сад «Мандарин» находится на улице Толбухина, передает в четверг, 12 декабря, портал «НВ».

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям опровергли взрыв генератора и заявили, что в техническом помещении загорелся мусор.

В результате происшествия никто не пострадал.

4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса. По состоянию на 12 декабря, жертвами стали 16 человек. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение попали два человека.