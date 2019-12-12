Прямой эфир

В Одессе загорелся частный детсад

0
Фото: МЧС Украины
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В частном детском саду в Одессе произошел пожар. По словам очевидцев, причиной мог стать взрыв генератора в подсобном помещении.

Детский сад «Мандарин» находится на улице Толбухина, передает в четверг, 12 декабря, портал «НВ».

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям опровергли взрыв генератора и заявили, что в техническом помещении загорелся мусор.

В результате происшествия никто не пострадал.

4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса. По состоянию на 12 декабря, жертвами стали 16 человек. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение попали два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожарные сбили открытое пламя на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Полиция обвинила в халатности главу колледжа в Одессе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019