График работы врачей изменится в праздники в Приморье

Медицинские учреждения в Приморском крае изменят график работы во время новогодних праздников. В выходные будет организовано дежурство врачей.

По данным администрации Приморья, в круглосуточном и ежедневном режиме и продолжат работу травмпункты, служба скорой помощи, Центр медицины катастроф, а также дежурные больницы. Во всех медицинских учреждениях будут организованы дежурства врачей. В частности, в усиленном режиме будут работать отделения детских и взрослых поликлиник 3 и 6 января. 4 января медицинские учреждения будут работать по сокращенному графику – до 15 часов. Выходными днями станут 1, 2, 5 и 7 января. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В департаменте здравоохранения заверили, что всем пациентам, которые поступят в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная помощь. Кроме того, бригады скорой помощи будут сопровождать все праздничные мероприятия.