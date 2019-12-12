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Расшитые янтарем мусульманские платья выставят на торги в Калининграде

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В Калининграде состоится первый в истории добычи российского янтаря аукцион инклюзов. На торги выставят три расшитых мусульманских платья. Минимальная стоимость каждого изделия — 70 тыс. рублей.

Как рассказали Калининград.Ru в пресс-службе янтарного комбината, на платьях вышиты узоры из янтарных бусин разных цветов, форм и размеров. Каждое — по индивидуальному эскизу. Цветовая палитра бусин простирается от золотисто-медового до угольно-черного.

Платья отличаются и по количеству используемого янтаря. Больше всего камня пошло на изготовление абайи с цветами из золотистых и темно-карамельных бусин со стеблями из черного янтаря. Стартовая стоимость этой абайи — 90 тыс. рублей. Она определялась, исходя из веса, вида и размеров камня. Также учитывался уровень сложности ручной работы.

Аукцион пройдет в отеле Radisson в Калининграде 16 декабря. В торгах могут участвовать как россияне, так и граждане других государств.

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