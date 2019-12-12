Вербовщика ИГ из Далласа приговорили к 30 годам тюрьмы

Житель американского города Даллас (штат Техас) Саид Аззам Мохамад Рахим, занимавшийся вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), приговорен к 30 годам лишения свободы. Об этом написала газета The New York Times в четверг, 12 декабря.

«Рахим распространял яростные сообщения от ИГИЛ в интернете. Он также пытался отправиться воевать за ИГИЛ, а затем солгал Федеральному бюро расследований о своих действиях. Этот приговор является следствием его преступной деятельности и четким сигналом для других, кто хотел бы пойти по его стопам: не делайте этого», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

В совокупности обвинения привели к максимально возможному сроку тюремного заключения в 88 лет, но вердикт судьи не был таким жестким. Несмотря на это, адвокаты Рахима намерены обжаловать это решение.

В мае 2019 года стало известно, что для вербовки Рахим использовал мобильное приложение Zello. Там он переписывался с людьми, призывая их вступить в ИГ и убивать врагов этой террористической организации.

Гособвинители отмечали, что Рахим хвалил террористические атаки. Например, нападение на ночной клуб Pulse в Орландо (штат Флорида) в июне 2016 года. Тогда боевик, который заявил о своей приверженности ИГ, убил 49 человек и ранил 53.

Отмечается, что Рахим был арестован в международном аэропорту Форт-Уэрт в Далласе в марте 2017 года, когда пытался сесть на рейс в Иорданию.