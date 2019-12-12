Эксперт рассказал о сроках хранения открытого майонеза

Майонез — не самый скоропортящийся продукт, поэтому после вскрытия его необходимо хранить в холодильнике в течение одной или двух недель, в зависимости от конкретных условий хранения у самих покупателей и состояния их холодильника. Об этом в четверг, 12 декабря, сайту aif.ru рассказал технолог пищевого производства Рамис Хусаинов.

Как отмечает издание, храниться майонез должен в холодильнике или охлаждаемом помещении при циркуляции воздуха при температуре не ниже 0 градусов и не выше +18 градусов. Не следует хранить этот продукт на прямом солнечном свете. ГОСТ не определяет срок хранения майонеза, и каждый изготовитель устанавливает его сам.

«Упаковки сегодня в основном идут с колпачками-дозаторами. В принципе, после вскрытия они могут храниться в холодильнике в течение всего срока годности, который указан на упаковке. Есть и другие упаковки, без таких колпачков, например саше, тубы, пакеты под запайку, пластиковые баночки, которые после вскрытия закрываются негерметично. С ними нужно быть поаккуратнее», — пояснил специалист.

ГОСТ не запрещает использование в майонезе консервантов, которые продлевают сроки его хранения, однако следует помнить, что соус может содержать не только натуральные ингредиенты, но и добавки. Если срок годности майонеза превышает полгода, то он содержит антиокислители и консерванты, например, сорбат калия, бензоат натрия. Без консервантов продукт хранится меньше.

10 декабря специалисты Роскачества определили лучший оливковый майонез. По итогам испытаний лучшими себя проявили: «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», ЕЖК и mr. Ricco.