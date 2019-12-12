Более 14 млрд рублей направили на покупку жилья после паводка в Приангарье

Жителям Иркутской области оплатили более 4,7 тыс. жилищных свидетельств после летнего паводка. На покупку жилья потрачено около 14,1 млрд рублей.

Порядка 3,9 тыс. свидетельств на приобретение нового жилья были оплачены за счет федерального бюджета. Еще на 814 свидетельств средства поступили из областного бюджета. 406 семей оформили отказ от жилищного свидетельства, чтобы через суд увеличить состав семьи или площадь утраченного помещения. В случае положительного решения они смогут претендовать на свидетельство с большей суммой, чем сейчас. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Семьи, которые пока не переехали в собственное жилье, проживают в пункте временного размещения или снимают квартиру за счет бюджета Иркутской области. Ежемесячную компенсацию в размере 12 тыс. рублей получают 948 семей.

Паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Тысячи людей остались без жилья. Больше всего пострадали Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Куйтунский и Зиминский районы. Помимо жителей пострадавших территорий, компенсации получают предприниматели. Почти 800 бизнесменов получили невозвратные субсидии на возмещение недополученных доходов.