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Видеорегистраторы появятся во всех маршрутках Орла в 2020 году

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В 2020 году во всех маршрутных автобусах Орла заработают видеорегистраторы. Об этом сообщил сотрудник управления городского хозяйства и транспорта Дмитрий Ветров.

По его словам, которые приводит InfoOrel.ru, власти хотят получить больше возможностей для поднятия дисциплины перевозчиков. Регистраторы будут записывать не только дорожную обстановку, но и поведение водителей и пассажиров.

Перевозчиков обяжут хранить записи не менее 1 месяца. Это необходимо для более детального разбора спорных ситуаций.

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