Военно-патриотический музей с диорамами открылся в Биробиджане

Общественный военно-патриотический музей открыли в селе Птичник Биробиджанского района (Еврейская автономная область). В экспозиции представлены две диорамы и объемная композиция, созданная по фотодокументам.

Выставка «Страницы военной истории» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральное место занимают диорамы «Помните ушедших в битву за Москву» и «Через Гоби и Хинган». Кроме того, по фотографиям была составлена объемно-пространственная композиция. Кроме того, в экспозиции представлена диорама «Афганская весна», посвященная войне в Афганистане. На ней представлены образцы экипировки воинов-интернационалистов, сообщает ИА EAOMedia.

С экспозициями ознакомился губернатор ЕАО Александр Левинталь. Он отметил большую значимость музея для патриотического воспитания молодежи.

В 2020 году в музее также составят диорамы «Не сдается 62-я», посвященная боевым действиям в Сталинграде, и «Парад. Равняйся. Смирно» о современной Российской армии.