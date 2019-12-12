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Человеческие останки нашли под зданием общежития в Якутске

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В Якутске проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков. Тело находилось под зданием бывшего общежития.

Останки были обнаружены местными жителями на улице П. Плексеева. Информация о происшествии распространялась в социальных сетях. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Останки были изъяты для экспертизы. Специалистам предстоит выяснить причину смерти человека, его личность, а также время смерти. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В конце ноября сообщалось, что на пустыре в Саратове местный житель обнаружил голову человека. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые также нашли ступню в обуви и другие костные останки.

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