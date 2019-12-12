Активисты Greenpeace провели акцию в защиту климата перед саммитом ЕС

Около 60 активистов экологической организации Greenpeace в четверг, 12 декабря, провели несогласованную акцию у здания Евросовета, где пройдет саммит Европейского союза (ЕС). Об этом в сообщило «РИА Новости».

Акция прошла рано утром. Некоторые участники акции были в альпинистском снаряжении. Им удалось взобраться на фасад здания и растянуть баннер «Климатическая чрезвычайная ситуация». После этого участники акции жгли файеры. Через некоторое время полиция оцепила участников акции и изъяла у них документы. О задержаниях не сообщалось.

По данным Greenpeace, акция символизировала «горящую» планету и призыв к главам стран ЕС проводить более «амбициозную» политику в вопросе защиты экологии.

Одним из пунктов повестки саммита ЕС будет климат. Ожидается, что главы государств и правительств завершат подготовку рекомендаций по долгосрочной климатической стратегии ЕС.

Ранее 11 декабря появились сообщения о том, что лидеры стран Евросоюза намерены 12 декабря на саммите подтвердить приверженность сохранению территориальной целостности Украины, продлив санкции против России.