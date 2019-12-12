Прямой эфир

Активисты Greenpeace провели акцию в защиту климата перед саммитом ЕС

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 60 активистов экологической организации Greenpeace в четверг, 12 декабря, провели несогласованную акцию у здания Евросовета, где пройдет саммит Европейского союза (ЕС). Об этом в сообщило «РИА Новости».

Акция прошла рано утром. Некоторые участники акции были в альпинистском снаряжении. Им удалось взобраться на фасад здания и растянуть баннер «Климатическая чрезвычайная ситуация». После этого участники акции жгли файеры. Через некоторое время полиция оцепила участников акции и изъяла у них документы. О задержаниях не сообщалось.

По данным Greenpeace, акция символизировала «горящую» планету и призыв к главам стран ЕС проводить более «амбициозную» политику в вопросе защиты экологии.

Одним из пунктов повестки саммита ЕС будет климат. Ожидается, что главы государств и правительств завершат подготовку рекомендаций по долгосрочной климатической стратегии ЕС.

Ранее 11 декабря появились сообщения о том, что лидеры стран Евросоюза намерены 12 декабря на саммите подтвердить приверженность сохранению территориальной целостности Украины, продлив санкции против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генсек ООН призвал бизнес помочь в борьбе с климатическими изменениями
Экоактивисты заблокировали штаб-квартиру Amazon в Париже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019