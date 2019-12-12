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Узкие места на дорогах расширят в Казани для метробусов

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На дорогах Казани во время тестирования автобусов МАЗ-215, которые планируется использовать в качестве метробусов, обнаружили узкие места. Их планируется расширить.

Как сказал глава городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, планируется выстроить систему скоростного транспорта. В ближайшее время будут подведены итоги конкурса на разработку концепции метробусов. Она подразумевает изменения маршрутной сети. Внедрение изменений планируется на 2022 год.

По словам чиновника, которые приводит Inkazan.ru, для воплощения задуманного необходимо большое финансирование. Так, требуется реконструировать узкие места на дорогах и учесть прошлые недоработки при дальнейшем планировании трасс метробусов.

Тестирование проходили дороги от железнодорожного вокзала «Казань-1» до Дербышек, улицы Гаврилова, Лесного городка и жилого микрорайона «Салават Купере».

Ранее комитет по транспорту опубликовал на портале госзакупок условия конкурса на разработку концепции запуска маршрутов метробусов. Стоимость контракта — 15 млн рублей. Подрядная организация должна будет проанализировать пассажиропоток и определить места для размещения остановок таких автобусов.

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