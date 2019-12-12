Прямой эфир

На заседании парламента Грузии разлили пахнующую фекалиями жидкость

0
Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На пленарном заседании парламента Грузии объявили технический перерыв. Причиной стал «невыносимый запах фекалий», сообщает 12 декабря портал Apsny.

«Досрочные выборы без изменения системы приведут к революции»
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — о причинах и целях митингов в Тбилиси, а также об авиасообщении с Россией

Парламент в ходе заседания должен был утвердить кандидатов в судьи Верховного суда и рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. В зале в момент инцидента находились только представители правящей партии «Грузинская мечта». Другие члены парламента бойкотировали заседание.

Депутат Софо Киладзе рассказала, что, после того как в зале заседаний было разлито какое-то вещество, депутату Эндзеле Мачавариани стало плохо. По словам парламентария Зазы Папуашвили, резкий запах появился после того, как в зал зашли, а потом сразу вышли из него депутаты Лела Кебурия и Ирма Надирашвили из партии «Европейская Грузия».

Председатель законодательного органа Арчил Талаквадзе назвал произошедшее химической атакой. По его словам, в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали, передает «Интерфакс». Правовую квалификацию случившемуся дадут правоохранительные органы, и в случае выявления виновных они будут строго наказаны, добавил спикер парламента.

Как заявил один из лидеров молодежной радикальной организации «Позор» Георгий Рухадзе, участники его организации разлили в парламенте жидкость с запахом фекалий. «Парламент Грузии прогнил и пахнет фекалиями. Эта акция организована нами», — цитирует его «Интерфакс».

В конце ноября у здания грузинского парламента возобновилась акция протеста оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Протестные акции в Тбилиси начались в середине ноября. Спецназу пришлось применить силу — слезоточивый газ, водометы и дубинки, а также самостоятельно разбирать палатки митингующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузинская оппозиция заявила о достижении своей цели
В Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции у стен парламента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019