На заседании парламента Грузии разлили пахнующую фекалиями жидкость

На пленарном заседании парламента Грузии объявили технический перерыв. Причиной стал «невыносимый запах фекалий», сообщает 12 декабря портал Apsny.

Парламент в ходе заседания должен был утвердить кандидатов в судьи Верховного суда и рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. В зале в момент инцидента находились только представители правящей партии «Грузинская мечта». Другие члены парламента бойкотировали заседание.



Депутат Софо Киладзе рассказала, что, после того как в зале заседаний было разлито какое-то вещество, депутату Эндзеле Мачавариани стало плохо. По словам парламентария Зазы Папуашвили, резкий запах появился после того, как в зал зашли, а потом сразу вышли из него депутаты Лела Кебурия и Ирма Надирашвили из партии «Европейская Грузия».

Председатель законодательного органа Арчил Талаквадзе назвал произошедшее химической атакой. По его словам, в результате инцидента несколько человек пострадали, их госпитализировали, передает «Интерфакс». Правовую квалификацию случившемуся дадут правоохранительные органы, и в случае выявления виновных они будут строго наказаны, добавил спикер парламента.

Как заявил один из лидеров молодежной радикальной организации «Позор» Георгий Рухадзе, участники его организации разлили в парламенте жидкость с запахом фекалий. «Парламент Грузии прогнил и пахнет фекалиями. Эта акция организована нами», — цитирует его «Интерфакс».

В конце ноября у здания грузинского парламента возобновилась акция протеста оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Протестные акции в Тбилиси начались в середине ноября. Спецназу пришлось применить силу — слезоточивый газ, водометы и дубинки, а также самостоятельно разбирать палатки митингующих.