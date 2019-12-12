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Томские ученые ищут указывающие на депрессию маркерные белки

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Ученые томского НИИ психического здоровья (НИИ ПЗ) ищут в крови маркерные белки, которые могут помочь врачам в диагностике биполярного аффективного расстройства и депрессии. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает сайт инновационных организаций Томской области.

По словам сотрудника НИИ ПЗ Александра Серегина, сейчас психиатры ставят диагноз на основе беседы с пациентом, его внешнего вида, темпа речи, настроения, мимики и других признаков. Обнаружение в крови у человека маркерного белка поможет врачам с постановкой диагноза, отмечает специалист.

Как пишет РИА «Томск», организм человека имеет определенный белковый состав, который отражает его состояние на данный момент. Он постоянно меняется в зависимости от факторов, например, когда клетка разрушается, белок попадает в кровь и его можно обнаружить при анализе.

Суть идеи томских ученых в том, чтобы обнаружить белок, который послужит диагностическим маркером биполярного аффективного расстройства. Специалистам предстоит большой объем работы — науке известно около 50 тыс. белков.

Сейчас в НИИ психического здоровья с биполярным аффективными расстройством наблюдаются около 50 пациентов. Еще столько же с депрессией. По данным ВОЗ, депрессией страдает 4–7% населения планеты.

В ноябре сообщалось, что ученые из Медицинской школы Бостонского университета (BUSM) выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения могут за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.

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