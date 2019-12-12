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Суд разрешил открыть столовую в Ижевске, где отравились люди

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Суд Ижевска разрешил возобновить работу столовой завода «Купол», где недавно отравились сотрудники. Выявленные в работе пищеблока нарушения удалось оперативно устранить.

Как уточняет ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора, сотрудников столовой еще раз проверили на наличие возбудителей кишечных инфекций, на предприятии провели дезинсекцию, персонал прошел внеочередное гигиеническое обучение. Нарушения санитарных правил, выявленные во время проверки ранее, сейчас устранены.

В ноябре к врачам после обеда в этой столовой обратились 55 человек. Часть их них были госпитализированы. Случаи заболевания острой кишечной инфекцией выявили у 14 сотрудников комбината питания.

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