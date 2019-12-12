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Более 3,5 тыс. елок незаконно вырубили в Красноярском крае

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Правоохранительные органы выявили вырубку более 3,5 тыс. пихт и елей в Красноярском крае. Местные жители незаконно заготавливали деревья к Новому году.

Нарушения выявляют с начала декабря в Манском, Большемуртинском и Емельяновском районах. В министерстве лесного хозяйства региона напоминают, что самовольная вырубка деревьев незаконна. За нарушения местным жителям грозят штрафы и уголовная ответственность, поясняет ИА KrasnoyarskMedia.

Вырубать елки и пихты могут только предприниматели по результатам аукционов, а также лесничества и арендаторы лесных участков. За незаконную вырубку дерева физическим лицам грозит штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам — до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — до 300 тыс. рублей. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае предприниматели закупают елки в других регионах для открытия елочных базаров. Деревья привезут из Приморского края, Благовещенска и Читы.

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