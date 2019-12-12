В Амурской области нашедший носки с золотом мужчина получил срок

Тындинский районный суд приговорил мужчину к 1,8 года лишения свободы условно по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере». Мужчина свою вину полностью признал. Об этом 12 декабря сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 61-летний мужчина, временно проживающий в Магаданской области, в апреле текущего года на обочине дороги нашел два тряпичных носка и полимерный пакет с металлическими слитками округлой формы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Он хранил их при себе и привез на поезде в город Тынду, где его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Эксперты установили, что в носках находился золотосеребряный сплав массой свыше 4,3 кг (3,5 кг из которых — химически чистое золото). Стоимость находки составила свыше 9,3 млн рублей, отмечает телеканал «360».

В октябре полиция задержала в Якутии мужчину, перевозившего крупную партию золота. Ее стоимость превышает 9,5 млн рублей.