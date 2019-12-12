Уникальную операцию пятимесячному малышу провели в Пензе

В Пензе хирурги областной больницы имени Бурденко провели по новой методике операцию по устранению сквозной расщелины верхней губы. Их пациенту всего пять месяцев.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на администрацию клиники, эту методику ранее не использовали в регионе. Результаты уникальной операции были видны уже на 10-е сутки, добавили сотрудники медицинского учреждения.

11 декабря сообщалось, что в Приморье врачи удалили трехмесячной девочке опухоль в 3 см, которая образовалась на языке у новорожденной.