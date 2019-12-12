Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли с воздуха

Пожар, разгоревшийся 12 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области, сняли с коптера.

По словам источников «Известий», возгорание произошло во время проведения работ по установке новой двигательной автоматики корабля. Огонь вспыхнул в момент, когда проводился монтаж элементов трубопроводов. Работы проводились заводскими рабочими и экипажем судна.

В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что пожар вспыхнул в трюме во время огневых работ в первом энергоблоке.

По словам источников «Известий» в Минобороны, на данный момент формируется специальная комиссия из представителей Северного флота и ОСК, которая установит причины инцидента, оценит ущерб и составит смету расходов на ликвидацию последствий. Командование СФ уже направило к месту аварии своих представителей.

Точную причину происшествия удастся установить после полной ликвидации возгорания. Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов возможной причиной случившегося назвал человеческий фактор.

К настоящему моменту пожар локализован, рабочие завода эвакуированы. Огнем было охвачено 600 кв. м. По последним данным Северного флота, пострадали двое военнослужащих, тушивших пожар, — они получили ожоги дыхательных путей, их жизни ничто не угрожает, пишет «РИА Новости».

Согласно другой информации, которую озвучили в территориальном подразделении центра медицины катастроф, всего пострадали шесть человек.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В 2018 году начался ремонт судна, который должен был продлиться 2,5–3 года.

Однако в октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. В марте в «Объединенной судостроительной корпорации» обещали завершить модернизацию крейсера «Адмирал Кузнецов» к 2021 году.