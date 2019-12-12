Прямой эфир

Пособие на третьего ребенка увеличат в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае с 1 января 2020 года увеличится размер пособия за рождение третьего и последующих детей. Об этом сообщает краевое министерство соцзащиты.

Согласно принятому бюджету края, в следующем году размер ежемесячной выплаты составит 10 203 рубля. Он рассчитывается ежегодно и составляет величину прожиточного минимума на детей, уточняет altapress.ru.

В 2017 году размер пособия достигал 9011 рублей, в 2018 году — 9434 рубля, в 2019 году — 9811 рублей.

В этом году пособие за рождение третьего и последующих детей в Алтайском крае получили порядка 20 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 1,8 млрд рублей.

В конце ноября председатель правления тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Вера Острянина рассказала «Известиям», что социальные пособия в России необходимо ежегодно индексировать. Так она прокомментировала отмену в России указа 1994 года о ежемесячных компенсационных выплатах в размере 50 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижневартовске многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Стали известны размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019