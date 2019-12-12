Пособие на третьего ребенка увеличат в Алтайском крае

В Алтайском крае с 1 января 2020 года увеличится размер пособия за рождение третьего и последующих детей. Об этом сообщает краевое министерство соцзащиты.

Согласно принятому бюджету края, в следующем году размер ежемесячной выплаты составит 10 203 рубля. Он рассчитывается ежегодно и составляет величину прожиточного минимума на детей, уточняет altapress.ru.

В 2017 году размер пособия достигал 9011 рублей, в 2018 году — 9434 рубля, в 2019 году — 9811 рублей.

В этом году пособие за рождение третьего и последующих детей в Алтайском крае получили порядка 20 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 1,8 млрд рублей.

В конце ноября председатель правления тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Вера Острянина рассказала «Известиям», что социальные пособия в России необходимо ежегодно индексировать. Так она прокомментировала отмену в России указа 1994 года о ежемесячных компенсационных выплатах в размере 50 рублей.